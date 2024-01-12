(CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحث، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "الارتفاع المثير للقلق" في هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت، في بيان، إن سوناك والسيسي "بحثا الارتفاع المقلق في هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر والتأثير التخريبي على الشحن العالمي، بما في ذلك عبر قناة السويس، وقال رئيس الوزراء بريطانيا ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حرية الملاحة وحماية الأرواح في البحر".

وأضاف أن "سوناك شكر السيسي خلال الاتصال على دعمه المستمر للجهود الإنسانية والدبلوماسية في غزة، بما في ذلك العمل المشترك لتأمين إطلاق سراح الرهائن البريطانيين وأولئك الذين لهم صلات بالمملكة المتحدة".

وتابع: "اتفقا على أهمية زيادة المساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين في غزة بشكل كبير لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية"، وقال رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده "تحث إسرائيل على فتح المزيد من المعابر البرية والسماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات، بما يصل إلى 500 شاحنة يوميا".



ومن جانبها، قالت الرئاسة المصرية، في بيان نشرته على فيسبوك، إن السيسي و سوناك "تناولا تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم استعراض التحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين".

وأضاف البيان أن السيسي "شدد على مسئولية المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها".

ووفقا للبيان: "تطرق الاتصال إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، حيث تم التشديد على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي".