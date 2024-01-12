نشر الجمعة ، 12 يناير / كانون الثاني 2024

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث العسكري باسم المتمردين الحوثيين في اليمن، العميد يحيى سريع، الجمعة، إن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ليلا على اليمن، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وأضاف يحيى سريع من العاصمة اليمنية صنعاء: "في إطار الدعم لاستمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة، شن العدو الأمريكي والبريطاني عدوانا غاشما على الجمهورية اليمنية بـ73 غارة استهدفت العاصمة صنعاء، ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".

وأكد سريع مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة آخرين، من الحوثيين، نتيجة تلك الغارات.

كما شدد المتحدث باسم الحوثيين على أنهم سيواصلون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية المتجهة إلى موانئ (إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر".