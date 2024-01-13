هل أمريكا تخوض حربا بالوكالة ضد إيران؟.. بايدن يرد

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شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

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إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه "أوصل رسالة إلى إيران" من خلال الغارات الجوية على المتمردين الحوثيين في اليمن.

وشن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات جوية ضد أهداف متعددة للحوثيين في اليمن، الخميس، فيما يُمثل ردا مهما بعد أن حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران من أنها ستتحمل عواقب الهجمات المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والتي يقول الحوثيون إنها انتقام ضد إسرائيل لحملتها العسكرية في غزة.

وأضاف بايدن، في تصريحات خلال جولة في مدينة ألينتاون بولاية بنسلفانيا: "لقد أوصلت الرسالة بالفعل إلى إيران، إنهم يعرفون ألا يفعلوا أي شيء"، وتابع: "سنتأكد من الرد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الفظيع مع حلفائنا".

وقال الرئيس الأمريكي عندما سئل عما إذا كان على استعداد لوصف الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية: "أعتقد أنهم كذلك"، وهو التصنيف الذي رفعته إدارته عن المنظمة لكنها تدرس إعادة تطبيقه.

وفي عام 2021، تراجعت إدارة بايدن عن قرار إدارة دونالد ترامب الذي اتخذته في اللحظة الأخيرة بتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد البيت الأبيض مجددا أنه يراجع تصنيف الحوثيين على أنهم "إرهابيون".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات، ولم يتمكن من تقديم جدول زمني للمدة التي ستستغرقها المراجعة.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي عما إذا كانت بلاده تخوض حربا بالوكالة ضد إيران، قال: "لا.. إيران لا تريد الحرب معنا".

وفي أول تعليق علني له حول الوضع الصحي لوزير الدفاع لويد أوستين، ذكر بايدن أن الوزير "أخطأ" في الانتظار عدة أيام لإخطار البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أبلغت البيت الأبيض بعد نقل أوستن إلى المستشفى بعد مضاعفات علاج سرطان البروستاتا بـ3 أيام ونصف.