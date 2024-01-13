إسرائيل تعلن توصل الموساد إلى اتفاق مع قطر بشأن تسليم الأدوية للرهائن

بهتاف "أخشاف!".. شاهد كيف انفعلت وغضبت عائلات الرهائن على نتنياهو بعدما أشار إلى أن الحرب ستطول

بعد مقتل 3 منهم بالخطأ.. نتنياهو: الضغط العسكري المستمر هو ما سيحرر كل الرهائن

(CNN) -- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، أن مدير جهاز الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، توصل إلى اتفاق مع قطر بشأن تسليم الأدوية للرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وبحسب البيان، سيتم تسليم الأدوية "خلال الأيام القليلة المقبلة".

ولعبت قطر دورا رئيسيا في التوسط في اتفاق بين "حماس" وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني أدى إلى هدنة لمدة أسبوع وإطلاق سراح أكثر من مائة رهينة، فضلا عن مئات الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

وفي الشهر الماضي، التقى بارنياع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لمناقشة المفاوضات غير المباشرة لاستئناف إطلاق سراح الرهائن، لكن يبدو أن المحادثات فشلت في إحراز تقدم.

وردا على هذا الإعلان، تطالب عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة بإثبات أن الرهائن يتلقون هذه الأدوية، وقالت ليات بيل سومر، المتحدثة باسم مقر منتدى أسر الرهائن والمفقودين، أن "مجلس الوزراء الحربي يجب أن يطلب دليلا مرئيا على وصول الأدوية إلى الرهائن".