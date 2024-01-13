(CNN)-- نفذت حاملة الطائرات الأمريكية "يو. إس. إس. كارني" ضربة على موقع رادار تابع للمتمرّدين الحوثيين في اليمن، في وقت مبكر من صباح السبت بالتوقيت المحلي، باستخدام صواريخ توماهوك، وفقًا لما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان، إن الضربة كانت "إجراء متابعة على هدف عسكري محدد مرتبط بالضربات التي تم تنفيذها في 12 يناير/ كانون الثاني".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنّ "تلك الضربات تهدف إلى إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية".

وأشار البيان إلى أنه "منذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، حاول المسلّحون الحوثيون مهاجمة ومضايقة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن 28 مرة. وتشمل هذه الحوادث غير القانونية الهجمات التي استُخدمت فيها الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، والطائرات بدون طيار، وصواريخ كروز".

وأردفت القيادة المركزية الأمريكية أنّ "هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار الدفاعي الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، ومنفصلة عنه".