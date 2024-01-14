تحليل: لماذا لن يفيد إيران اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط؟

شاهد ما قاله جون كيربي لـCNN عن الضربات الأمريكية-البريطانية على الحوثيين في اليمن

عقيد أمريكي متقاعد يعلق لـCNN على الغارة الجوية ضد الحوثيين المدعومين من إيران وما قد يحدث الآن

تحليل من إعداد تمارا قبلاوي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

بيروت، لبنان (CNN)-- نادرا ما كانت المخاطر في الشرق الأوسط أعلى من ذلك بكثير، فقد وصلت التوترات المتصاعدة إلى مستويات جديدة، الجمعة، عندما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على المقاتلين الحوثيين في اليمن، في محاولة لإجبارهم على وقف هجماتهم المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر.

وفي اليوم التالي، نفذت الولايات المتحدة وحدها ضربات جديدة، استهدفت منشأة رادار تابعة للحوثيين.

وتخاطر الضربات بتأجيج نيران صراع إقليمي أوسع لا يبدو أن الولايات المتحدة ولا داعمي الحوثيين في إيران يريدونه.

فمنذ هجمات حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقب ذلك، تم تنشيط ما يسمى بـ"محور المقاومة" في إيران ــ شبكة من الميليشيات الشيعية التي تمتد عبر 4 دول في الشرق الأوسط ــ من طرف المنطقة إلى الطرف الآخر.

ودخل "حزب الله" في مواجهات يومية مع القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وشن المتمردون الحوثيون سلسلة من الهجمات على السفن التجارية والسفن العسكرية الغربية في البحر الأحمر، وهو شريان رئيسي للتجارة الدولية.

وشنت المليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا عشرات الهجمات التي استهدفت المواقع العسكرية الأمريكية في تلك البلدان، مما أدى إلى عدد من الاشتباكات.

لقد كانت عملية انتقامية منخفضة نسبيا، وبقيت عند مستوى أقل بقليل من عتبة حرب إقليمية شاملة.

وأدى ذلك إلى تفاقم معضلات السياسة الخارجية التي يواجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حين تسعى إيران إلى تحقيق التوازن بين المكاسب العسكرية التكتيكية ومخاطر صراع أكبر.

ولقد تجمعت شبكة الجماعات المسلحة الإيرانية حول هدف واحد معلن: التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث أدت حصيلة القتلى المذهلة من المدنيين والدمار واسع النطاق الذي أحدثه الهجوم الإسرائيلي إلى توجيه ادعاءات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ضد إسرائيل بأنها ارتكبت"إبادة الجماعية"، وقد نفت إسرائيل ذلك بشدة.

لقد كانت هذه مغامرة محفوفة بالمخاطر، ودفعت كل مجموعة من الجماعات المسلحة ثمنا باهظا لها، ففي لبنان، فقد "حزب الله" ما يقرب من 200 مقاتل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي العراق، وجهت الضربات الأمريكية ضربات قوية للبنية التحتية للمقاتلين المدعومين من إيران، وفي اليمن، لم تتضح بعد الأضرار التي أحدثتها الضربات القاتلة يوم الخميس، لكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تقولان إنهما استهدفتا مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات على البحر الأحمر، مما قد يضعف قبضة الجماعة على طريق الشحن.

وقال بايدن، في بيان: "هذه الضربات هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر – بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ".

وأضاف: "لقد عرّضت هذه الهجمات أفرادا أمريكيين وبحارة مدنيين وشركائنا وكذلك التجارة للخطر وحرية الملاحة للخطر."

لكن تصاعد العنف جلب أيضا مكاسب لوكلاء إيران، وكذلك لمؤيديهم في طهران.

وارتفعت شعبية هذه الجماعات في شارع عربي وإسلامي محفز، بعد أن كانوا غارقين في السياسة الداخلية وابتليوا بمزاعم الفساد لسنوات.

وقالت ريم ممتاز، الزميلة الباحثة في شؤون السياسة الخارجية والأمن في أوروبا، بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "من الواضح أن الحوثيين كانوا ينتهزون فرصة الحرب الحالية لإجراء عملية إعادة صياغة فعالة للغاية"، مما أدى إلى تحويلهم "من جماعة إرهابية خبيثة مدعومة من إيران تدمر اليمن إلى قوة عسكرية فعالة، تلحق الألم بالولايات المتحدة دعما للفلسطينيين".

وهناك مكاسب تكتيكية أخرى تتجاوز شعبيتها المتزايدة، ففي اليمن، يمكن للجماعة المتمردة أن تكسب المزيد من محادثات السلام الجارية مع السعودية التي كانت متوترة بشكل واضح بشأن الهجمات الأمريكية والبريطانية التي تهدد جهودها لطي الصفحة صراعها مع صنعاء.

وفي لبنان، يبدو أن النزاع الحدودي حول الأزمة الاقتصادية المدمرة التي تعيشها البلاد، والدور الذي لعبه "حزب الله" في تأجيجها، إلى ذكرى بعيدة.

ومع تراجع إسرائيل في منطقة حدودها مع لبنان، والتي فرت منها الغالبية العظمى من سكانها، فقد تم تمكين "حزب الله" للضغط من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض حيث يهدف إلى استعادة أجزاء من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل والتي يطالب بها لبنان.

وفي العراق، دفعت الهجمات المتجددة على القوات الأمريكية - والضربات الانتقامية الأمريكية على الجماعات المدعومة من إيران - الحكومة إلى تجديد مساعيها لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وهي خطوة من شأنها أن تسعد قادة النظام الإيراني. .

لكن تأجيج التوترات لا يفيد إيران إلا إلى حد معين، وإذا تصاعدت هذه المواجهات المنخفضة المستوى نسبيا في نهاية المطاف إلى حرب شاملة مع الولايات المتحدة، فقد يواجه شركاء طهران شبه العسكريين الهلاك، وهذا من شأنه أن يعرض نفوذ إيران المتنامي في المنطقة للخطر، ويوجه ضربة إلى العمود الفقري لسياستها الخارجية، ويثير الاضطرابات في الداخل، حيث لا يزال النظام يعاني من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد قبل عام واحد.

وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي ومقره واشنطن: "يحاول الإيرانيون الابتعاد عن الحرب، إن شعبهم لا يريد الحرب على الإطلاق"، وأضاف: "أعتقد أنهم سيجدون أنفسهم في وضع مشابه جدًا لوضع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، وهو أنه إذا اندلعت حرب، فسيكون هناك التفاف حول بلادهم وليس قيادتهم".

وحذر بارسي من التقليل من أهمية وقف إطلاق النار في غزة والذي يؤدي إلى وقف التصعيد في المنطقة.

وبحسب بارسي، إدارة بايدن "تحاول التحرك بتوازن دقيق من خلال تعظيم قدرة إسرائيل على المناورة دون أن يؤدي ذلك إلى حرب إقليمية".

وقال: "طالما أن الحرب في غزة مستمرة، فإن تلك الحرب هي التي تغذي هجمات الحوثيين وهجمات الميليشيات، فضلا عن التوترات بين لبنان وإسرائيل"، مضيفا أن الحوثيين أوقفوا مؤقتا هجماتهم على البحر الأحمر خلال هدنة استمرت 6 أيام بين "حماس" وإسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يستمر التصعيد، حتى مع سعي كل من الولايات المتحدة والجهات الفاعلة المدعومة من إيران إلى تقييم مواجهاتها والدعاء حتى لا تتصاعد الأمور.

وكما تقول ممتاز من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، ستستمر الاشتباكات أيضا في منح طهران نفوذا، كما يتضح من الضربات الجوية على اليمن يوم الخميس.

وأضافت: "هذا هو التحدي الاستراتيجي الذي تتعامل معه الولايات المتحدة الآن إنهم بحاجة إلى استعادة حرية الملاحة وتأمين التجارة الدولية في البحر الأحمر مع الاستمرار في التأكد من عدم تصعيد الجبهات الأخرى إلى حرب حقيقية".