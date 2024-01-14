(CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، السبت، أن مصر "لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها"، وذلك في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الحدود المصرية مع غزة قبل انتهاء الحرب.

وقال أبو زيد، خلال تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية: "مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها، وهذه القضايا تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، لذا فإن أي حديث في هذا الأمر يخضع بشكل عام للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".

وكان نتنياهو قال إن إسرائيل لا تستطيع إنهاء حربها ضد حركة "حماس" حتى إغلاق محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين)، وهو شريط من الأرض يبلغ طوله 14 كيلومترا (حوالي 8.6 ميل) يعمل بمثابة الحدود بين مصر وغزة.

وأضاف أنه "حتى بعد هزيمة حماس ستستمر المعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة في الدخول إلى هذا المنفذ الجنوبي لذلك بالطبع نحن بحاجة إلى إغلاقه".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية مجددا دور بلاده في دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، ملقيا باللوم على إسرائيل في عرقلة ذلك.

وقال: "أوضحنا منذ اليوم الأول أن أي قرارات تعيق دخول المساعدات هي في الأساس إجراءات إسرائيلية، وتأتي عبر أساليب مختلفة، منها التشدد في تفتيش الشاحنات، وإضاعة الكثير من الوقت في عملية التفتيش، ومنع وعرقلة دخول المساعدات الطبية، والصحفيين والمسؤولين".