"عندما ننتهي من المقابلة سيُقتل طفل آخر".. صحفي إسرائيلي يتهم دولته بـ"تجاهل الواقع في غزة" ويحذر من التكلفة البشرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن محور فيلادلفيا الحدودي ما بين قطاع غزة ومصر، قائلا إنه يجب إغلاقه.

وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي السبت: "من الواضح أننا لا نستطيع إنهاء الحرب حتى نغلقه (محور فيلادلفيا). سوف ندمر حماس، وسنقوم بتجريد غزة من السلاح، وستستمر المعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة في الدخول إلى هذا المنفذ الجنوبي، لذلك بالطبع نحن بحاجة إلى إغلاقه".

وأشار نتنياهو إلى أن "هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها إغلاقه، ونحن ندرسها. لم نتخذ أي قرارات بعد، باستثناء شيء واحد: يجب إغلاقه".

محور فلادلفيا (أو محور صلاح الدين) عبارة عن شريط حدودي يمتد على طول 14 كيلومترًا ما بين قطاع غزة ومصر. حسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، يعتبر المحور منطقة عازلة لا تضم عددًا كبيرًا من القوات على جانبيه.

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن محور فلادلفيا، وقبل أيام أثار جدلا بحديثه عن ضرورة خضوعه لسيطرة إسرائيلية.

وبشأن دعوى جنوب أفريقيا التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قال نتنياهو: "نحن مستمرون في هذه الحرب حتى النهاية حتى النصر الكامل، لن يوقفنا أحد. لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أي شخص آخر".

في حين أكد نتنياهو أنه لن يتم السماح لسكان شمال غزة بالعودة إليه ما دامت الحرب مستمرة، موضحًا: "عندما نعلم أنه لا يوجد أي خطر على السكان، سنكون قادرين على التفكير في إعادتهم إلى منازلهم في شمال غزة. ليس من الصواب إعادة السكان إلى منطقة يدور فيها قتال مستمر"، حسب قوله.