مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

(CNN)-- وصلت مجموعة كبيرة من المتظاهرين إلى البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، في إطار حدث أطلق عليه اسم "المسيرة إلى واشنطن من أجل غزة".

وقال منظمو الاحتجاج، وهم ائتلاف من المجموعات بما في ذلك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إن آلاف المتظاهرين حضروا بعد ظهر يوم السبت، والذي شهد استماع الحاضرين إلى المتحدثين ومسيرة من ساحة الحرية إلى البيت الأبيض.

ورتب المنظمون حافلات للسماح للأشخاص من خارج المنطقة بالسفر إلى واشنطن للمشاركة في المسيرة، التي دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الدعم الأمريكي للهجوم الإسرائيلي في القطاع.

ووفقا لجهاز الخدمة السرية، وضع المسؤولون سياجا إضافيا أمام مجمع البيت الأبيض قبل التجمع، وسمعت الهتافات داخل مجمع البيت الأبيض بعد وصول المتظاهرين إلى هناك مساء السبت، وشوهد العديد من عملاء الخدمة السرية يراقبون الوضع، ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وقتها.