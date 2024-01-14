"100 يوم من الجحيم".. الآلاف يشاركون في مسيرة بتل أبيب عن حرب غزة

(CNN)-- تجمع حوالي 120 ألف شخص في تل أبيب للمشاركة في مسيرة بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد حركة "حماس"، وفقا لمنتدى أسر الرهائن والمفقودين الذي نظم المسيرة.

وبدأت المسيرة التي حملت شعار "100 يوم من الجحيم" في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم السبت وتستمر حتى الساعة 8 مساء يوم الأحد الذي سيكون اليوم المئة للحرب.

ولا تستطيع شبكة CNN التأكد بشكل مستقل من حجم الحشد.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب: "من الواضح أننا لا نستطيع إنهاء الحرب حتى نغلقه (محور فيلادلفيا). سوف ندمر حماس، وسنقوم بتجريد غزة من السلاح، وستستمر المعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة الفتاكة في الدخول إلى هذا المنفذ الجنوبي، لذلك بالطبع نحن بحاجة إلى إغلاقه".

وأشار نتنياهو إلى أن "هناك طرق مختلفة يمكننا من خلالها إغلاقه، ونحن ندرسها. لم نتخذ أي قرارات بعد، باستثناء شيء واحد: يجب إغلاقه".

ومحور فلادلفيا (أو محور صلاح الدين) عبارة عن شريط حدودي يمتد على طول 14 كيلومترًا ما بين قطاع غزة ومصر. حسب اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، يعتبر المحور منطقة عازلة لا تضم عددًا كبيرًا من القوات على جانبيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها نتنياهو عن محور فلادلفيا، وقبل أيام أثار جدلا بحديثه عن ضرورة خضوعه لسيطرة إسرائيلية.

وفي حين أكد نتنياهو أنه لن يتم السماح لسكان شمال غزة بالعودة إليه ما دامت الحرب مستمرة، موضحًا: "عندما نعلم أنه لا يوجد أي خطر على السكان، سنكون قادرين على التفكير في إعادتهم إلى منازلهم في شمال غزة. ليس من الصواب إعادة السكان إلى منطقة يدور فيها قتال مستمر"، حسب قوله.

وبشأن دعوى جنوب أفريقيا التي أقامتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، قال نتنياهو: "نحن مستمرون في هذه الحرب حتى النهاية حتى النصر الكامل، لن يوقفنا أحد. لا لاهاي، ولا محور الشر، ولا أي شخص آخر".