نشر الأحد ، 14 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN) –- مر 100 يوم منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "لن يمنعنا أحد" من تدمير حماس، بينما تواجه بلاده اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبدأ الجيش الإسرائيلي هجومًا على القطاع الفلسطيني بعد أن شن مسلحو حماس هجومًا مفاجئًا على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قتل المسلحون حوالي 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 رهينة، وفقًا للسلطات الإسرائيلية.

ومنذ الهجوم، قُتل أكثر من 23,843 شخصًا في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي تديرها حماس.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه جدول زمني لأبرز وقائع عاشتها غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.