(CNN)-- اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمرة الأولى، علنًا بأنه تلقى شكاوى داخل وزارة الخارجية حول تعامل إدارة بايدن مع الحرب في غزة.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة CNBC في دافوس، الثلاثاء: "لدينا عدد من الأشخاص في الوزارة منذ أكتوبر يثيرون أسئلة، ويثيرون مخاوف، ويثيرون انتقادات للسياسات - السياسات التي تنتهجها إسرائيل، والسياسات التي نتبعها".

وأضاف بلينكن: "لدينا ما يسمى قناة المعارضة التي تسمح لأي شخص في الوزارة بإثارة مخاوفه. كان لدينا عدد من هذه. قرأت كل واحدة منها".

في وقت سابق، أفادت شبكة CNN بوجود غضب لدى الموظفين داخل إدارة بايدن بشأن سياستها تجاه الحرب الإسرائيلية في غزة، خاصة مع استمرار تزايد الخسائر الإنسانية. واستقال مسؤول واحد على الأقل في وزارة الخارجية علنًا احتجاجًا على ذلك.