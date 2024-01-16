أول تعليق من الحكومة العراقية على هجوم الحرس الثوري الذي استهدف أربيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت الحكومة العراقية واستنكرت الهجوم الإيراني على مدينة أربيل وقررت تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم.

وأعلن "الحرس الثوري" الإيراني، الاثنين، إطلاقه صواريخ باليستية على "مراكز تجسس وتجمع للجماعات الإرهابية المناهضة لإيران" في إقليم كردستان العراق، على حد قولهم.

وقالت الحكومة العراقية في بيان عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "الحكومة العراقية تستنكر وبشدة العدوان الإيراني على مدينة أربيل وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم".

من جانبها، أدانت الأمم المتحدة في العراق هجوم الحرس الثوري الإيراني على أربيل في شمال العراق الثلاثاء.

وجاء في بيان الأمم المتحدة: "ندين بشدة الهجوم الإيراني الليلة الماضية على مواقع في أربيل، إقليم كردستان العراق، والذي تسبب في سقوط ضحايا مدنيين. الهجمات، من أي جانب، التي تنتهك السيادة العراقية والسلامة الإقليمية يجب أن تتوقف. يجب معالجة المخاوف الأمنية من خلال الحوار وليس القصف".