(CNN)-- أصدرت وزارة النقل الأمريكية تنبيهًا للسفن التجارية الأمريكية الاثنين، نصحتها فيه بالابتعاد عن الجزء الجنوبي من البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

وحذرت الإدارة البحرية ملكن أنه “لا تزال هناك درجة عالية من المخاطر” التي تواجه السفن التي تعبر جنوب البحر الأحمر، بما في ذلك احتمال شن “هجمات انتقامية” من قبل جماعة الحوثيين في اليمن.

ونصح المسؤولون بأنه على الرغم من أن القرار يعود في النهاية إلى الشركات والسفن التي يملكها أفراد، إلا أنه “يُنصح” السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التجارية المملوكة للولايات المتحدة بتجنب المنطقة “حتى إشعار آخر".

قدم التنبيه إحداثيات تنصح السفن بالبقاء شمال اليمن في البحر الأحمر وشرق معظم اليمن في خليج عدن.

وصدر تحذير سابق الأسبوع الماضي بعد أن نفذت القوات التي تقودها الولايات المتحدة ضربات ضد منشآت للحوثيين في اليمن، ونصح السفن بتجنب المنطقة حتى 19 يناير/كانون الثاني.

وقد تم الآن تمديد هذا الجدول الزمني إلى أجل غير مسمى.