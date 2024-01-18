بايدن يرد على سؤال إن كانت الضربات على الحوثيين ستوقف هجماتهم

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن إن الضربات على الحوثيين ستستمر في البحر الأحمر، حتى مع اعترافه إلى الآن بأنها لا تردع الجماعة عن العدوان في المنطقة.

وعندما سُئل في البيت الأبيض، الخميس، عما إذا كانت الضربات ناجحة، أجاب الرئيس: "عندما تقول إنها ناجحة، هل ستوقف الضربات الحوثيين (عن هجماتهم)؟" وقال: "لا". "هل ستستمر؟"، وأضاف: "نعم".

وسُئل بايدن أيضا عن تصاعد التوترات بين إيران وباكستان، بعد أن استهدفت باكستان سبعة مواقع داخل إيران بعد يوم من هجوم صاروخي إيراني على أراضيها أدى إلى مقتل طفلين.

وقال بايدن: "كما ترون، فإن إيران ليست محبوبة بشكل خاص في المنطقة، وحيثما يكون الأمر كذلك، فإننا نعمل عليه. لا أعرف إلى أين يتجه الوضع".