خريطة توضح مناطق الدمار في جميع أنحاء غزة.. وتعرض مقبرة للتجريف

(CNN) — تعرضت مقبرة في خان يونس لأضرار جسيمة خلال الفترة التي قال فيها الجيش الإسرائيلي إنه نفذ عمليات في المنطقة. ويظهر مقطع فيديو للمقبرة، حددت شبكة CNN موقعها الجغرافي، وقد تم تجريفها.

ويبدو أن بعض القبور في تلك المقبرة تعرضت للتدمير. ولم يرد الجيش الإسرائيلي على أسئلة CNN المتكررة حول الأضرار الواضحة.

وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس أن أكثر من 24400 شخص قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويعيش سكان غزة الآن أطول انقطاع مستمر للإنترنت في القطاع منذ بداية الحرب، حيث تجاوز 120 ساعة، وفقًا لموقع المراقبة Netblocks.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تحليل الأقمار الصناعية الذي يوضح مناطق الدمار في جميع أنحاء غزة اعتبارًا من 9 يناير/ كانون الثاني 2024.