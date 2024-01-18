(CNN)-- تواجه غزة الآن انقطاعًا شبه كامل للاتصالات لمدة أسبوع واحد - وهو الأطول خلال الحرب حتى الآن - دون أي علامات على التراجع.

انقطاع الشبكة هو التاسع من نوعه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على حماس في أعقاب هجمات الجماعة في إسرائيل في 7 أكتوبر، وفقًا لموقع مراقبة الإنترنت Netblocks.

ويوم الخميس هو اليوم السابع لانقطاع التيار الكهربائي، والذي بدأ في 12 يناير. ويؤثر انقطاع التيار الكهربائي على اتصالات البيانات الفعلية واللاسلكية، بالإضافة إلى استخدام الهاتف المحمول.

وواجهت إسرائيل في الماضي اتهامات بقطع اتصالات غزة عمدا، وهي اتهامات لم تعلق عليها. وفي حين أنه من غير الممكن أن نحدد بشكل قاطع سبب هذا الانقطاع، فإن الدلائل تشير إلى حدوث أضرار مادية لخطوط الألياف التي تربط غزة بإسرائيل، حسبما قال ألب تولكر، مدير Netblocks، لشبكة CNN

وقالت شركة أوريدو، إحدى شركات الاتصالات الرئيسية في غزة، في بداية هذا الانقطاع إن "الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت تضررت بشكل متكرر. مما أدى إلى توقف كافة خدماتنا في جنوب ووسط قطاع غزة".

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه مستويات وتدهور إمكانية الوصول إلى الإنترنت في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.



