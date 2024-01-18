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(CNN)-- حدد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، رؤية واسعة للمنطقة بعد حرب غزة، تشمل إعادة بناء قطاع غزة، والحوار بين إسرائيل والفلسطينيين، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقال هرتسوغ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "يجب أن نرى في الأفق تحالفا من الدول المستعدة للالتزام بإعادة بناء غزة بطريقة تضمن في المقام الأول، سلامة ورفاهية إسرائيل، وثانيا، تتضمن سلامة ورفاهية الفلسطينيين وتجلب مستقبلا مختلفا لغزة".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي أيضا أنه يعتقد أن التطبيع مع السعودية هو المفتاح للخروج من الحرب إلى بيئة جيوسياسية جديدة.

وقال هرتسوغ عن التطبيع مع السعودية إنه "حساس وهش وسيستغرق وقتا طويلا، لكنني أعتقد أنه سيوفر الفرصة للمضي قدما في المنطقة نحو مستقبل أفضل".

وأوضح هرتسوغ أنه "يغير قواعد اللعبة".