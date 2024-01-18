رئيس الأركان الإسرائيلي: احتمالات نشوب حرب مع لبنان أصبحت "أعلى بكثير"

(CNN)-- قال قائد الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن احتمال نشوب حرب على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان أصبح الآن "أعلى بكثير"، مما كان عليه في الآونة الأخيرة.

وأضاف رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن بلاده تزيد من استعداداتها "للقتال في لبنان"، وذلك خلال زيارة لتدريب لجنود الاحتياط بالقرب من الحدود.

وأردف هاليفي: "لا أعرف متى ستبدأ الحرب في الشمال، أستطيع أن أقول لكم إن احتمال حدوثها في الأشهر المقبلة أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

وأضاف أن تحقيق هدف إسرائيل المتمثل في إعادة السكان الذين فروا وسط الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله، "يجب أن يأتي من خلال تغيير كبير للغاية".

وأشار إلى أنه تم تعلم الكثير من الحرب المستمرة مع حماس في غزة.

وقال قائد الجيش الإسرائيلي: "لدينا الكثير من الدروس المستفادة من القتال في غزة، والعديد منها وثيق الصلة بالقتال في لبنان، وهناك بعض الدروس التي يجب تعديلها".

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه خريطة تظهر مواقع الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.



