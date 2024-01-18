(CNN) -- قالت قطر الأربعاء إن أدوية للرهائن الإسرائيليين وللفلسطينيين دخلت قطاع غزة، بعد أن توسطت الدولة الخليجية في اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لتوفير أدوية حيوية للقطاع الذي مزقته الحرب.

وينص الاتفاق الذي توسطت فيه قطر الثلاثاء على تسليم الأدوية للرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة مقابل وصول الأدوية والمساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري عبر "إكس"، تويتر سابقا: "تم خلال الساعات الماضية دخول الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة، تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه يوم أمس لفائدة المدنيين في القطاع بما فيهم المحتجزين".

وأردف الأنصاري: "وتستمر قطر مع شركائها الإقليمين والدوليين في جهود الوساطة على المستويين السياسي والإنساني".

وقالت الخارجية القطرية في وقت سابق إن الأدوية غادرت الدوحة الأربعاء إلى مصر قبل نقلها إلى غزة.

وقال أسامة حمدان، مسؤول حماس المقيم في لبنان، إن الاتفاق يعتمد على توفير ما يكفي من الأدوية للفلسطينيين في غزة بالإضافة إلى الرهائن الإسرائيليين.

لقد حددت "حماس" أنه مقابل كل صندوق من الأدوية الممنوحة للرهائن، يجب على الفلسطينيين في غزة أن يحصلوا على 1000 صندوق.