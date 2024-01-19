دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الجمعة، عن أسف ورفض بلاده، لبيان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والذي ندد باستهداف طهران مواقع في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط "أدان القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف عددا من المناطق في أربيل، في 15 يناير/ كانون الثاني 2024، مما أودى بحياة عدد من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق"، بحسب بيان نشرته صفحة الجامعة العربية الرسمية عبر فيسبوك.

وبحسب البيان، أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن "تبني الحرس الثوري الإيراني لهذا الاستهداف يعد سلوكا مستهجناً وانتهاكا مدانا لمبادئ السيادة وحسن الجوار، وأن هذا الاعتداء يشكل تطورا خطيرا على الساحة العراقية، ويرفع منسوب الخطر من اتساع رقعة الحرب الدائرة في المنطقة".

وردا على البيان، ادعى ناصر كنعاني أن "ما قامت به إيران جرى تأسيسا على الحق المشروع للتصدي للعناصر الإرهابية التابعة لإسرائيل، في أربيل بالعراق، والتي هددت الأمن القومي الإيراني ومواطنيها وعرضتم للخطر"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن "احترام وحدة أراضي العراق وسيادته وحسن الجوار معه، مبدأ ثابت لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن المتوقع من الحكومة العراقية أن تلتزم بالاتفاقية الأمنية التي وُقعت العام الماضي بين البلدين، وأن تطبقها بالكامل"، طبقا لما نقلت عنه "إرنا".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "العلاقات بين إيران والعراق متينة وشاملة، ونتوقع أن تبذل الجامعة العربية جهودها وقدراتها السياسية والحقوقية والدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإزالة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية لـ75 عاما، ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم"، حسب قوله.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قالت في بيان، إن الجامعة العربية اعتمدت قرارًا، الأربعاء الماضي، يدين القصف الإيراني على أربيل.