نشر الأربعاء ، 17 يناير / كانون الثاني 2024

إدارة بايدن تهدد بـ"مزيد من الإجراءات" ضد الحوثيين.. وخبراء: قد تشمل إيران

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن الجامعة العربية اعتمدت قرارًا، الأربعاء، يدين بشدة القصف الإيراني على أربيل.

ويشكل القرار "إدانة قوية" للهجوم على إقليم كردستان العراق، واصفًا الهجوم بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة العراق وسلامته العامة.

قالت وزارة الخارجية العراقية: "أدانت الجامعة العربية بشدة القصف الإيراني الذي وقع في أربيل الثلاثاء 16/1/2024. واعتمدت الجامعة العربية مشروع قرار من سبع مواد بهذا الخصوص بعد أن دعا العراق لعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء 17/1 /2024".

ورفض القرار "جميع المبررات والذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية والتي لا تعطي الحق لأية دولة في انتهاك سيادة دولة أخرى وتعريض حياة مواطنيها للخطر".

وحمل القرار إيران "جميع عواقب هذا الانتهاك وما نتج عنه واعتباره سابقة خطيرة قد يؤدي تكرارها إلى تكدير السلم والأمن في المنطقة بشكل كامل".