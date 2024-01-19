شنت كل من باكستان وإيران ضربات على أراضي كل منهما في تصعيد غير مسبوق للأعمال العدائية بين الجارتين، في وقت تصاعدت فيه التوترات بشكل حاد في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وتشترك الدولتان في حدود مضطربة تمتد حوالي 900 كيلومتر (560 ميلاً)، مع محافظة بلوشستان الباكستانية من جهة، ومحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية من جهة أخرى.

وتقاتل الدولتان منذ فترة طويلة المسلحين في منطقة البلوش المضطربة على طول الحدود. ولكن في حين أن البلدين يشتركان في عدو انفصالي مشترك، فمن غير المعتاد أن يهاجم أي من الجانبين المسلحين على أراضي الطرف الآخر.

وتأتي الضربات الأخيرة في الوقت الذي يشن فيه حلفاء إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط – ما يسمى بمحور المقاومة – هجمات على القوات الإسرائيلية وحلفائها على خلفية الحرب في غزة.

إليك ما تحتاج إلى معرفته.

ما الذي حدث؟

بدأت الطلقة الأولى في هذا التسلسل السريع للأحداث يوم الثلاثاء عندما شنت إيران ضربات على إقليم بلوشستان الباكستاني، مما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة عدة أشخاص آخرين، وفقًا للسلطات الباكستانية.

وزعمت إيران أنها "استهدفت الإرهابيين الإيرانيين فقط على الأراضي الباكستانية" وأنه لم يتم استهداف أي مواطن باكستاني.

لكن الهجوم أثار غضب باكستان التي وصفت الهجوم بأنه "انتهاك فاضح للقانون الدولي وروح العلاقات الثنائية بين باكستان وإيران".

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إنه تم استهداف معاقل جماعة "جيش العدل" السنية المتشددة، المعروفة في إيران باسم "جيش الظلم".

وتنشط الجماعة الانفصالية المسلحة على جانبي الحدود الإيرانية الباكستانية، وأعلنت في السابق مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف إيرانية. وهدفها النهائي هو استقلال محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وباكستان المسلحة نووياً ذات أغلبية سنية ــ المذهب المهيمن في الإسلام ــ في حين أن إيران و"محور المقاومة" التابع لها تتألف إلى حد كبير من الشيعة.

وردت باكستان بعد يومين بما أسمته "سلسلة من الضربات العسكرية الدقيقة والمنسقة للغاية" على عدة مخابئ للانفصاليين المزعومين في سيستان وبلوشستان.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في إعلانها عن الضربات يوم الخميس، إن عددا من المسلحين قتلوا. وقالت السلطات الإيرانية إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في سلسلة من الانفجارات – ثلاث نساء وأربعة أطفال.

وقالت باكستان إنها اشتكت لسنوات من أن المقاتلين الانفصاليين لديهم "ملاذات آمنة" في إيران، واضطرت إلى تولي زمام الأمور بنفسها بعد الضربات التي وقعت يوم الخميس.

لماذا الان؟

إن المعاناة التي تشهدها باكستان وإيران ضد الانفصاليين الذين ينشطون على جانبي حدود كل منهما ليست جديدة.

ووقعت اشتباكات مميتة على طول الحدود المضطربة بانتظام على مر السنين. وفي الشهر الماضي فقط، اتهمت إيران مسلحي "جيش العدل" باقتحام مركز للشرطة في سيستان وبلوشستان، مما أدى إلى مقتل 11 ضابط شرطة إيراني، بحسب "تسنيم".

ومع ذلك، فإن الأمر غير المعتاد إلى حد كبير هو استعداد كل جانب لضرب أهداف عبر تلك الحدود، دون إبلاغ كل منهما الآخر أولاً. ويحدث كل هذا على خلفية القصف الإسرائيلي لغزة، والذي أحدث تداعيات في جميع أنحاء المنطقة.

يقول الخبراء إن الصراع الإقليمي الأكبر ربما شجع إيران على أن تكون أكثر استباقية في ملاحقة أهداف خارج حدودها، خاصة وأن الولايات المتحدة تسير على حبل مشدود بين خفض تصعيد الأعمال العدائية واستعراض قوتها العسكرية لردع المزيد من التحركات من جانب إيران.

وفي اليوم السابق للضربات في باكستان، أطلقت إيران صواريخ باليستية على العراق وسوريا، مدعية أنها تستهدف قاعدة تجسس للقوات الإسرائيلية و"الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران".

في هذه الأثناء، يستمر القتال العنيف بين إسرائيل وجماعة حزب الله القوية المدعومة من إيران عبر الحدود اللبنانية. وتقاتل الولايات المتحدة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين هاجموا السفن في البحر الأحمر باسم الانتقام من الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وقال كريم سجادبور، باحث أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "إذا لم تقم بإدانة إيران ووكلائها... فلن يكون هناك أي ثمن بالنسبة لهم لمواصلة هذه الأنشطة".

وأضاف أن موقع إيران المهيمن في الشرق الأوسط، على عكس الدول التي تمزقها الصراعات مثل اليمن وسوريا، يعني أنها ستستفيد من عدم الاستقرار الإقليمي و"ملء فراغ السلطة". وتابع أن أنشطة إيران تعمل الآن على تعزيز العديد من أهدافها الرئيسية، والتي تشمل تمكين الفلسطينيين ومواجهة النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقال الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي، ويسلي كلارك، القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلسي، إن الأعمال العدائية المختلفة تعكس "سعي إيران إلى تعزيز دورها كزعيم في المنطقة".

وقال لـCNN: "إنها تسعى إلى الهيمنة الإقليمية”. وأضاف "عندما تكون الولايات المتحدة وإسرائيل هناك، وتشن إسرائيل هذه الحملة ضد حماس، فإن إيران تشعر بالحاجة إلى الرد وإثبات نفسها".

ما قصة الصراع الحدودي؟

الشعب البلوشي، المعروفون أيضًا بالبلوش، يعيشون في المنطقة التي تجمع باكستان وأفغانستان وإيران. لقد أظهروا منذ فترة طويلة نزعة استقلالية شديدة واستاءوا دائمًا من حكم كل من إسلام أباد وطهران، مع اندلاع حركات التمرد عبر المنطقة الحدودية التي يسهل اختراقها لعقود من الزمن.

والمنطقة التي يعيشون فيها غنية أيضًا بالموارد الطبيعية، لكن الانفصاليين البلوش يشكون من أن شعبهم، وهم من أفقر سكان المنطقة، لم يشهدوا سوى تدفق القليل من الثروات إلى مجتمعاتهم.

وشهدت بلوشستان، أكبر إقليم في باكستان من حيث المساحة، موجة من الهجمات المميتة في السنوات الأخيرة، أججها تمرد مستمر منذ عقود من قبل الانفصاليين الذين يطالبون بالاستقلال عن البلاد، والغاضبين مما يقولون إنه احتكار الدولة واستغلالها للمعادن في المنطقة.

واجهت إيران أيضًا تاريخًا طويلًا من حركات التمرد من الأقليات الكردية والعربية والبلوشية.

جيش العدل هو مجرد واحد من العديد من الجماعات الانفصالية العاملة داخل إيران. وكان في الأصل جزءًا من جماعة سنية متشددة أكبر تسمى جند الله، والتي انقسمت بعد إعدام زعيمها على يد إيران في عام 2010، وفقًا للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب التابع للحكومة الأمريكية. وبدلاً من ذلك، ظهر جيش العدل وتم تصنيفه كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

وغالباً ما تستهدف المجموعة أفراد الأمن الإيرانيين والمسؤولين الحكوميين والمدنيين الشيعة، وفقاً للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

وفي عام 2015، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم أسفر عن مقتل ثمانية من حرس الحدود الإيرانيين، حيث ورد أن المسلحين عبروا إلى إيران من باكستان. وفي عام 2019، أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحاري استهدف حافلة تقل أفرادًا من الجيش الإيراني، مما أسفر عن مقتل 23 شخصًا على الأقل في سيستان وبلوشستان.

وفي يوم الأربعاء، أي بعد يوم من الضربات الإيرانية على باكستان، أعلن جيش العدل مسؤوليته عن هجوم على مركبة عسكرية إيرانية في سيستان وبلوشستان.

ماذا بعد؟

وأثارت الضربات الإيرانية يوم الثلاثاء خلافا دبلوماسيا، حيث استدعت باكستان سفيرها من إيران وعلقت جميع الزيارات رفيعة المستوى من جارتها. وبعد الضربات الباكستانية، طلبت إيران يوم الخميس "تفسيرا فوريا" من جارتها، حسبما ذكرت وكالة تسنيم.

وقد علقت الدول المجاورة على ما جرى، حيث قالت الهند إنها "لا تتسامح مطلقًا تجاه الإرهاب"، وأن الهجوم كان "مسألة بين إيران وباكستان". وحثت الصين البلدين على ممارسة ضبط النفس وتجنب تصعيد التوترات بشكل أكبر.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن واشنطن تعمل على منع الشرق الأوسط من الانزلاق إلى صراع واسع النطاق.

وقال: "لقد رأينا إيران تنتهك الحدود السيادية لثلاثة من جيرانها في اليومين الماضيين فقط"، في إشارة إلى باكستان والعراق وسوريا. وعندما سئل عن احتمال قيام باكستان - الحليف القديم للولايات المتحدة - بالانتقام من إيران، قال ميلر: "نأمل أن تكون هذه قضية يمكن حلها سلميا".

وتُظهر الضربة الباكستانية اللاحقة على الأراضي الإيرانية أنها قررت الرد بأكثر من مجرد تداعيات دبلوماسية.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت إيران أو باكستان ترغبان في الانزلاق إلى أعمال عدائية شاملة ضد الجماعات الانفصالية التي تعتبرها كل منهما عدوًا.

وأصدر الجانبان بيانات بعد ضرباتهما ألمحت إلى الرغبة في عدم تصعيد الأمور.

ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية إيران بأنها “دولة شقيقة” وشددت على ضرورة “إيجاد حلول مشتركة”.

وكرر ذلك وزير الخارجية الإيراني الذي وصف باكستان بأنها "دولة صديقة" في وقت سابق من هذا الأسبوع وقال إن ضرباتها كانت متناسبة واستهدفت المسلحين فقط.