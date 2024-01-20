دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى تقارير إعلامية إسرائيلية تتحدث عن موافقة مصر على مقترح إسرائيلي يسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بين غزة ومصر مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب في غزة.

وقالت المصادر في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: إن "مثل هذه الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أكد، السبت الماضي، أن مصر "لا تزال تسيطر بشكل كامل على حدودها"، وذلك في أعقاب دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الحدود المصرية مع غزة قبل انتهاء الحرب.

وقال أبو زيد، في تصريحات لقناة "صدى البلد" المصرية: "مصر تسيطر بشكل كامل على حدودها، وهذه القضايا تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية، لذا، فإن أي حديث في هذا الأمر يخضع بشكل عام للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".