نشر السبت ، 20 يناير / كانون الثاني 2024

فتاتان صغيرتان أمام مبنى تضرر بعد غارة صاروخية إسرائيلية في دمشق، في 19 فبراير/ شباط 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، السبت، بأنّ هجوماً يُرجّح أنّه إسرائيلي، استهدف مبنى سكنياً في حيّ المزة بدمشق.

وذكر مراسل "سانا" أن "هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن مبنى مكونا من عدة طوابق في دمشق أُصيب في هجوم صاروخي إسرائيلي، صباح السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الغارة على مبنى يقع في حي المزة.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن فرق الدفاع المدني السورية تبحث عن أشخاص تعتقد أنهم محاصرون تحت أنقاض المبنى المدمر.

ونشرت "سانا"، صورة لما قالت إنه نتيجة الدمار الناتج عن الهجوم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي انفجار قوي في دمشق وتصاعد الدخان من المنطقة، وتحدث المرصد بحسب ما نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، عن وقوع 5 قتلى من دون أن يحدد هويتهم.