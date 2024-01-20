الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل 4 من قواته في هجوم إسرائيلي على دمشق

(CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، مقتل 4 مستشارين عسكريين إيرانيين، وعدد من القوات السورية، جراء هجوم صاروخي إسرائيلي تعرض له مبنى سكني في العاصمة السورية، دمشق، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قولها في بيان: "مرة أخرى، قام (الكيان الصهيوني...بالعدوان على العاصمة السورية دمشق، وخلال العدوان الجوي الذي شنته مقاتلات إسرائيلية، قُتل عدد من القوات السورية و4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، حسب البيان.

وكان التلفزيون الرسمي السوري قال إن مبنى مكونا من عدة طوابق في دمشق أُصيب في هجوم صاروخي إسرائيلي، صباح السبت.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري أن عدة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الغارة على مبنى يقع في حي المزة بدمشق، وأن عددا من المباني المحيطة والمركبات القريبة تضررت أيضا.

وتواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن فرق الدفاع المدني السورية تبحث عن أشخاص تعتقد أنهم محاصرون تحت أنقاض المبنى المدمر.

وبدورها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، السبت، أن "هجوما استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق ناجم عن عدوان إسرائيلي".