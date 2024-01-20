فيديو لحظات الهجوم "الإسرائيلي" على مبنى للحرس الثوري في سوريا.. إليكم ما نعرفه

مقاتلات أمريكية تقصف مناطق في سوريا.. ما هي الأهداف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت إيران إسرائيل الوقوف وراء مقتل 5 مستشارين عسكريين إيرانيين في قصف استهدف مبنى سكنيًا في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، السبت. وقالت إنها "تحتفظ بحقها في الرد بالمثل".

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما وصفه بـ"العمل الإجرامي والعدواني الذي أقدم عليه الكيان الصهيوني صباح اليوم السبت"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال كنعاني إن "النقض المتكرر لسيادة ووحدة الأراضي السورية" يعتبر "مؤشرًا على عجز وإفلاس كيان الاحتلال في ساحة المعركة وأمام قوات المقاومة بغزة والضفة الغربية، طيلة أكثر من 100 يوم مضت، ودليلا على محاولاته المستميتة لتوسيع رقعة الحرب والفوضى داخل المنطقة".

وأضاف كنعاني: "لا شك أن دماء هؤلاء الشهداء الأبرار لن تذهب سدى"، مؤكدًا أن إيران "تحتفط بحقها في الرد بالمثل... في المكان والزمان المناسبين".

يأتي ذلك بعد أسابيع من مقتل رضى موسوي، أحد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، إثر غارة في نطاق دمشق.