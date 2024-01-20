(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذكر للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، أن التصريحات التي أدلى بها الخميس، والتي بدا فيها رافضا لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، لم يكن المقصود منها استبعاد إمكانية قيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف المصدر أن بايدن ونتنياهو ناقشا السمات المحتملة للدولة الفلسطينية المستقبلية في محادثة "مفصلة وجادة".

وتابع المصدر أن مسؤولي إدارة بايدن ناقشوا مؤخرا إمكانية قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح في المستقبل، وهي فكرة يجدها بايدن "مثيرة للاهتمام".

وكان نتنياهو قال، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن "إسرائيل تحتاج إلى سيطرة أمنية على كافة الأراضي غرب الأردن"، في أي ترتيب مستقبلي يتم التوصل إليه بعد الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، وأضاف أن "هذا يتعارض مع فكرة الدولة الفلسطينية".

وقد فُهمت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها رفض لفكرة إنشاء دولة فلسطينية، وهي العنصر المركزي في حل الدولتين للصراع، والذي دعمه بايدن ودافع عنه منذ فترة طويلة.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال، الجمعة، إن بايدن نقل "رؤيته لسلام وأمن أكثر استدامة لإسرائيل، ومندمجة بالكامل في المنطقة، وحل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل" لنتنياهو، خلال أول اتصال بينهما منذ 23 ديسمبر/كانون الأول.

وقال كيربي إن الرئيس الأمريكي: "أكد اقتناعه القوي بإمكانية تطبيق حل الدولتين، مدركًا بالطبع أننا لن نصل إلى هناك غدًا، وأن هناك صراعًا نشطًا مستمرًا، ومن ثم نريد التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وذكرت مصادر لـCNN أن المسؤولين الأمريكيين لن يسمحوا لرفض نتنياهو الواضح لقيام دولة فلسطينية في نهاية المطاف بمنعهم من الضغط على نظرائهم الإسرائيليين في هذا الشأن.

واعترف كيربي بالمعركة الشاقة التي يواجهها حل الدولتين في المنطقة، وقال إن بايدن "لا يزال يؤمن بوعد إمكانية حل الدولتين"، لكنه "يدرك أن ذلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق".

وأكد كيربي أن بايدن ليس مفرطا في التفاؤل دون واقعية في احتمال قيام دولة فلسطينية مستقلة. وقال: "الأمل هو أنه عندما ينتهي هذا الصراع، سنتمكن من العمل بطريقة تعاونية مع الحكومة الإسرائيلية ونظرائنا في المنطقة بشأن الحكم الرشيد في غزة، الحكم الرشيد الذي يأمل الرئيس أن يؤدي إلى حل قيام دولتين قابلتين للحياة".

وأضاف: "إنه يفهم مدى صعوبة الأمر، فهو شيء ظل يضغط عليه لفترة طويلة جدًا. وهو يعلم أن الأمر سيتطلب قيادة متفانية من جميع الأطراف لتحقيق ذلك، وهذا يعني المشاركة المستمرة من قبل إدارته وفريق الأمن القومي. لذا، سنواصل هذا العمل".

ولم يكشف كيربي رد نتنياهو على تصريحات بايدن، وأحال الأسئلة المتعلقة "بجانب رئيس الوزراء من المحادثة" إلى الإسرائيليين.