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دبلوماسي أوروبي بارز: إسرائيل "أنشأت ومولت" حركة "حماس"

الشرق الأوسط
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دبلوماسي أوروبي بارز: إسرائيل "أنشأت ومولت" حركة "حماس"
صورة أرشيفية لجوزيب بوريلCredit: FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images

(CNN) --  قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الجمعة، إن إسرائيل "أنشأت ومولت حركة حماس من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح".

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وأضاف بوريل في كلمة ألقاها في جامعة بلد الوليد في إسبانيا: "تم تمويل حماس من قبل الحكومة الإسرائيلية لمحاولة إضعاف السلطة الفلسطينية وفتح".

وتابع: "نحن نعتقد أن حل الدولتين يجب أن يُفرض من الخارج لإعادة السلام، حتى لو أكدت إسرائيل من جديد رفضها لهذا الحل، ومن أجل منعه فقد مضت قدما إلى حد إنشاء حماس نفسها"، حسب قوله.

شدد بوريل على ضرورة التدخل في الحرب في غزة، قائلا: "إذا لم نتدخل بحزم، فإن دوامة الكراهية والعنف ستستمر من جيل إلى جيل، من جنازة إلى جنازة".

وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لانتقادات بسبب تمويل قطر لغزة، وهي الصفقة التي وافقت عليها إسرائيل عام 2018 ودافع عنها نتنياهو في ذلك الوقت، كما ذكرت شبكة CNN.

ونفى نتنياهو مؤخرا الاتهامات بأنه دعم "حماس" من خلال إعطاء الضوء الأخضر للتمويل القطري.

 وفي مقابلة أجراها في نوفمبر/ تشرين الثاني مع صحيفة بيلد الألمانية، وصف نتنياهو أن رغبته في "بناء حماس هي كذبة كبيرة"، وأضاف: "لقد قاتلنا ثلاث مرات ضد حماس، ولا نريد تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية حتى تصبح أكبر".

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