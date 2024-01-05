بعد اغتيال العاروري.. بوحبيب يكشف لـCNN ما سيطلبه من أمريكا ويشير إلى كيسنجر وعرفات وبيغن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يستمر التفاعل على مقتل القيادي في حماس، صالح العاروري في العاصمة اللبنانية، بيروت، وتحميل الحركة والسلطات اللبنانية إسرائيل مسؤوليتها، بينما لم تقر إسرائيل بها صراحة.

ووجه سؤال إلى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الخميس، كان نصه وفقا لما ورد بقراءة البيت الأبيض: "هل ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة أخرى ضمن حدود القانون الدولي، على سبيل المثال إذا حدث ذلك في قطر؟"

ورد كيربي قائلا: "لا أريد الخوض في افتراضات محددة هنا"، قبل أن يقاطع بسؤال: "لكنك قلت إن لديهم الحق والمسؤولية للقيام بذلك، طالما كان ذلك ضمن القانون الدولي. فهل ينطبق ذلك أيضًا على قطر؟".

ورد كيبربي قائلا: "يمكننا الخوض في الكثير (المتاهات) هنا يا بيتر.. لن أخوض في الافتراضات. وكما قلت، فإن لديهم الحق والمسؤولية في ملاحقة قيادة حماس. توقعاتنا هي أنهم سيفعلون ذلك وفقًا للقانون الدولي".