عدد القتلى في غزة تجاوز 25 ألفًا وسط رفض نتنياهو إنهاء الحرب

(CNN) -- أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الأحد، أن عدد القتلى في القطاع تجاوز 25 ألف شخص منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وسط تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتشمل حصيلة الفلسطينيين 25,105 قتلى و62,681 جريحًا، بحسب الوزارة. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

وبلغ عدد القتلى من العاملين في مجال الصحة، 337 قتيلاً. وعدد القتلى من موظفي الأمم المتحدة 153، بينما قُتل 45 من رجال الدفاع المدني حياتهم أثناء أداء واجباتهم. وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية OCHA. وقدر عدد النازحين داخليًا بنحو 1.7 مليون شخص في غزة.

وتعرضت البنية التحتية المدنية في القطاع لأضرار هائلة. حتى 12 يناير/ كانون الثاني 2024، دُمرت أكثر من 70 ألف وحدة سكنية، وتضررت أكثر من 290 ألف وحدة سكنية جزئيًا.

كما انخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 16 مستشفى، وتضررت 122 سيارة إسعاف. وتأثرت 20 منشأة للمياه والصرف الصحي، وتضررت 378 منشأة تعليمية، بينما تعرض أكثر من 157 مسجدًا و3 كنائس على الأقل لأضرار ملموسة.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه أثار الهجمات الإسرائيلي العنيفة على قطاع غزة.



