اتساع رقعة المناطق المدمرة في غزة جراء الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه لن يقبل مطلب حماس بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وقال: "أنا أعمل على هذا على مدار الساعة، ولكن لكي أكون واضحًا: أنا أرفض رفضًا قاطعًا شروط استسلام وحوش حماس"، حسب قوله.

تأتي تصريحات نتنياهو بعد أن رفض مرة أخرى، السبت، الدعوات المطالبة بالسيادة الفلسطينية بعد محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مستقبل غزة، مما يشير إلى أن احتياجات إسرائيل الأمنية لن تتوافق مع إقامة الدولة الفلسطينية. وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب الأردن - وهذا يتعارض مع الدولة الفلسطينية".

وأبلغ الجيش الإسرائيلي عن مزيد من القتال حول مدينة خان يونس الجنوبية، حيث يزعم أنه اكتشف نفقًا تستخدمه حماس لاحتجاز الرهائن. وقالت إسرائيل إن الجنود عثروا على أنفاق مفخخة ومتفجرات وعوائق أخرى. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في غزة، حسب إسرائيل.

وقام الجيش الإسرائيلي باجتياح وتجريف ما لا يقل عن 16 مقبرة في هجومه البري في غزة، حسبما أظهر تحقيق أجرته شبكة CNN، مما أدى إلى تدمير شواهد القبور، وقلب التربة، واستخراج الجثث في بعض الحالات.

راجعت CNN صور الأقمار الصناعية ولقطات وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر تدمير المقابر – وشهدت ذلك بشكل مباشر أثناء الدخول إلى غزة مع الجيش الإسرائيلي.

وقد أعلنت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في القطاع، الأحد، أن عدد القتلى في غزة تجاوز 25,105 ألف شخص منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. إلى جانب 62,681 جريحًا، بحسب الوزارة. ولا تستطيع CNN التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه تحليل الأقمار الصناعية الذي يوضح مناطق الدمار في جميع أنحاء غزة اعتبارًا من 17 يناير/ كانون الثاني 2024.



