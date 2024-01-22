(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الأحد، أن جنديين من القوات الخاصة التابعة للبحرية فقدا قبالة سواحل الصومال في يوم 11 يناير/ كانون الثاني، لقيا حتفهما.

وقالت "سنتكوم"، في بيان: "نأسف أن نعلن أنه بعد بحث شامل استمر 10 أيام، لم يتم تحديد مكان جنديي البحرية المفقودين وتم تغيير حالتهما إلى متوفين".

وأضافت: "احتراما لعائلاتهما، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وتابعت أن فرقا من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بحثت في أكثر من 21 ألف ميل مربع لمحاولة تحديد موقع الجندين.

وكان الجنديان صعدا على متن سفينة بحثا عن أسلحة إيرانية غير مشروعة عندما سقط أحدهما في الماء بسبب أمواج يبلغ ارتفاعها 8 أقدام، قفز الثاني خلفه في محاولة لإنقاذه ، وفقا لقواعد البروتوكول، حسبما ذكرت شبكة CNN في وقت سابق.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا إن القيادة"سوف تكرم تضحياتهما إلى الأبد".

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في بيان، إنه "حزين على فقدان اثنين من القوات البحرية الشجعان، وقلوبنا مع عائلاتهما"، وأضاف: "الإدارة الأمريكية بأكملها تشعر بالحزن، ونحن ممتنون لجميع الذين عملوا بلا كلل في محاولة العثور عليهما وإنقاذهما".