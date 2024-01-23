ما حجم المساعدات التي تحتاجها غزة للبقاء على قيد الحياة؟

(CNN)-- بعد أقل من أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ناشدت الأمم المتحدة العالم وطلبت ما يقرب من 300 مليون دولار من المعونات لمساعدة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وفي غضون شهر، تضاعف هذا الرقم أربع مرات تقريبًا مع وقوع قطاع غزة بأكمله في كارثة إنسانية.

وبعد ثلاثة أشهر من الحرب، قدم المانحون الدوليون، ومعظمهم حكومات، ما يزيد قليلاً عن نصف الأموال المطلوبة من خلال خطة الأمم المتحدة، وفقاً لبيانات خدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وتكشف الأرقام أنه تم توفير أربعة أخماس التمويل الطارئ اللازم لضمان الأمن الغذائي وحوالي ربع ما هو مطلوب للمأوى والمياه والصرف الصحي.

وتقول منظمات الإغاثة أن جميع سكان قطاع غزة تقريبًا يواجهون أزمة إنسانية. أفاد “التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي“، وهي وكالة للأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/كانون الأول أن “جميع الأسر تقريبًا تفوت وجباتها كل يوم” في غزة. وإن انتشار الأمراض، بما في ذلك التهاب الكبد والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي، يعرض المزيد من الأرواح للخطر، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن ما يقرب من 80٪ من السكان المدنيين في غزة البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون نسمة قد نزحوا منذ أن شنت إسرائيل عمليتها العسكرية ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما قتل المسلحون نحو 1200 شخص واحتجزوا أكثر من 200 آخرين كرهائن، بحسب السلطات الإسرائيلية.

ويلجأ العديد منهم إلى الخيام أو أماكن الإقامة المكتظة في رفح بجنوب غزة، بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي من الناس الفرار من شمال غزة وخان يونس في الجنوب. ويقول النازحون الفلسطينيون، الذين ترك الكثير منهم منازله ومعهم القليل أو لا شيء، إنهم يكافحون من أجل البقاء بلا بلل وقي دفء مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء والأمطار.

وفي الوقت نفسه، فإن وكالة الأمم المتحدة التي تقدم الخدمات لأكثر من نصف المدنيين في غزة على وشك الانهيار، حسبما قال رئيسها في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 ديسمبر/كانون الأول. وحتى 12 يناير/كانون الثاني، كان أكثر من 150 موظفاً لقد قُتلوا - أكثر من أي صراع آخر - ونزح ما لا يقل عن 70٪ من الموظفين المتبقين، وفقًا للأونروا.

بدأ الجيش الإسرائيلي بسحب جنوده من غزة، لكنه قال إنه يتوقع استمرار القتال طوال عام 2024. في 22 ديسمبر/كانون الأول، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى المزيد من فترات التوقف الإنساني الموسعة للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة. ولم يكن هناك أي توقف للقتال منذ فترة سبعة أيام في نهاية نوفمبر والتي تم التفاوض عليها كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحماس.

اعتماد غزة الطويل على المساعدات

وكانت غزة من بين أكبر المناطق على صعيد تلقي المساعدات للفرد في العالم لسنوات. قبل الحرب، كان أربعة من كل خمسة أشخاص يعتمدون على المساعدات الدولية، وكان ما يصل إلى 1.84 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي.

وارتفع معدل البطالة في غزة إلى 45% في عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء الفلسطيني. وفي عام 2022، وفقًا للبنك الدولي، سجلت جنوب إفريقيا أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 29.8%، واحتلت غزة والضفة الغربية معًا المركز الثالث بنسبة 25.7%.

في عام 1993، وقعت إسرائيل و"منظمة التحرير الفلسطينية" اتفاقيات أوسلو. وبموجب الاتفاق، تخلت منظمة التحرير الفلسطينية عن المقاومة المسلحة ضد إسرائيل مقابل وعود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كما نصت الاتفاقيات على إنشاء السلطة الفلسطينية كحكومة حكم ذاتي محدودة في غزة والضفة الغربية. وعارضت "حماس"، وهي منظمة إسلامية تأسست عام 1987، الاتفاقات. ويدعو ميثاقها إلى تدمير إسرائيل، وتعتبر الجماعة إسرائيل دولة غير شرعية تحتل الضفة الغربية.

وأدى تزايد الإحباط تجاه السلطة الفلسطينية على عدد من الجبهات، بما في ذلك عدم التغيير، إلى فوز "حماس" بأغلبية المقاعد في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. شكلت فتح، الحزب السياسي الذي يشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية، وحماس حكومة ائتلافية قصيرة العمر. وسيطرت الأخيرة بالقوة على غزة في يونيو/حزيران 2007. ومنذ ذلك الحين، لا تمارس السلطة الفلسطينية سوى حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وقالت يارا عاصي، الأستاذة المساعدة في جامعة سنترال فلوريدا والتي تدرس الصحة الفلسطينية وحقوق الإنسان: “منذ منتصف التسعينيات إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شاركت فلسطين في مشروع بناء الدولة هذا، والكثير من المساعدات (التنموية) تذهب نحو ذلك“ وتابعت: “في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت ترى خيبة الأمل - فوعود أوسلو لم تتحقق".

وفي عام 2007، سيطر مقاتلو "حماس" على غزة من القوات الموالية للسلطة الفلسطينية. وفي غضون أشهر، سيصنف مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي غزة على أنها “منطقة معادية".

بعد ذلك، فرضت إسرائيل حصارًا مستمرًا، مما أدى إلى تقييد حركة الأشخاص والبضائع بشكل كبير عن طريق البر أو البحر أو الجو، وهو ما تقول إنه ضروري لمنع حماس من تسليح نفسها. وتمتد القيود إلى السلع التي يعتبرها الإسرائيليون ذات استخدام مدني وعسكري مزدوج، مثل الخرسانة ومركبات الأسمدة الزراعية وبعض المعدات الطبية.

وقال رينيه وايلدانغيل، الزميل المساعد في الجامعة الهيلينية الدولية في سالونيك باليونان: “لم يكن من الممكن دخول الكثير من السلع اليومية، وخاصة مواد البناء، إلى قطاع غزة لأنها مدرجة في قائمة ما يسمى بالمواد ذات الاستخدام المزدوج“.

وقال وايلدانغيل إن هذا يجعل عملية إعادة الإعمار صعبة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2022 إن القيود كان لها “تأثير عميق” على الظروف المعيشية اليومية في غزة و“قوضت اقتصاد غزة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات“.

في أعقاب الحصار، توقفت التجارة، واختفت الوظائف، وسقط المزيد والمزيد من الأسر في براثن الفقر، في حين زاد عدد السكان في غزة بنسبة 60٪ تقريبًا، وفقًا لتحليل بيانات المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومع تصنيف حماس كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قطع معظم المجتمع الدولي الاستثمار المباشر في غزة بعد عام 2007.

لكن حجم الاحتياجات في غزة يعني ضرورة استمرار وصول المساعدات الطارئة والإنسانية. وتظهر البيانات التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن إجمالي المساعدات الخارجية للأراضي الفلسطينية كان أعلى بشكل ملحوظ منذ سيطرة "حماس" على السلطة مقارنة بفترة ما بعد أوسلو.

ولكن حتى مع ارتفاع المساعدات الخارجية لغزة في أعقاب سيطرة حماس، فإن حجم المساعدات يتقلب سنويا، كما تظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبعد عام 2007، عززت الولايات المتحدة مساعداتها الاقتصادية لتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي عام 2018، قطعت إدارة ترامب نحو 200 مليون دولار من المساعدات الفلسطينية وأوقفت المساهمات للأونروا. وعلى الرغم من أن بايدن أعاد المساعدة في عام 2021، إلا أن المبالغ لم تعد أبدًا إلى مستويات عهد أوباما، والتي وصلت إلى مليار دولار في عام 2009.

وكانت قطر أيضًا مانحًا رئيسيًا لغزة، حيث ساهمت بحوالي 1.3 مليار دولار منذ عام 2019، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حتى أن الدوحة قدمت أموالاً نقدية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وشحنت الوقود للمساعدة في توليد الكهرباء منذ عام 2018 على الأقل بموافقة إسرائيل.

وعارضت السلطة الفلسطينية تمويل منافستها، ولم يدعمها مجتمع المخابرات الإسرائيلي، وفقًا لمسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في ذلك الوقت إنه يدعم المدفوعات القطرية، “لإعادة الهدوء“. للقرى (الإسرائيلية) في الجنوب، ولكن أيضا لمنع وقوع كارثة إنسانية في غزة“. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية أن نتنياهو يأمل في أن تؤدي زيادة جرأة حماس والفصائل الفلسطينية المنقسمة إلى منع الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية، حسبما ذكرت شبكة CNN.

وتحتفظ قطر بعلاقات وثيقة مع كل من حماس والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وقال وايلدانغيل إن التمويل القطري كان بمثابة “شريان حياة لحكومة حماس” منذ استيلائها على السلطة في عام 2007، لكنه أضاف أن هذه الأموال – التي تم تسليم بعضها في حقائب مليئة بالنقود – كان من الصعب للغاية تعقبها.

وأفادت شبكة “CNN” أن القيادة الإسرائيلية تجادلت حول خطط ما بعد الحرب في غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني في 4 يناير/كانون الثاني، وحدد الوزراء خططًا متضاربة بشأن حكم القطاع في المستقبل.

وفي هذه الأثناء، لا يزال المدنيون في غزة يواجهون مصاعب يائسة. وقال مسؤول الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن “الغالبية العظمى” من سكان غزة المعرضين لخطر المجاعة والبالغ عددهم 400 ألف نسمة “يعيشون في الواقع مجاعة، وليس فقط معرضين لخطر المجاعة” في حين يواجه القطاع انقطاعًا شبه كامل للاتصالات. ودخلت أدوية للرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين إلى غزة يوم الأربعاء الماضي بعد أن توسطت قطر في اتفاق مع إسرائيل وحماس. مقابل كل علبة دواء تعطى لرهينة، سيحصل الفلسطينيون في غزة على 1000 علبة.



