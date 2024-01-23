(CNN)-- قال محلل شؤون السياسة الخارجية في شبكة CNN، باراك رافيد، لمراسلة CNN إيرين بورنيت، الاثنين، إن المسؤولين الإسرائيليين متفائلون بشأن رد حركة "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح لمدة شهرين.

وأضاف رابيد أن المقترح قوبل في البداية "بخلافات قوية للغاية" داخل مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، لكن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون الآن "بالتفاؤل" بشأن احتمال موافقة "حماس" على شروطهم.

وتابع: "هم يشعرون أنه في كل يوم يمر، هناك استعداد أكبر من جانب حماس للموافقة على البدء في مناقشة هذه الفكرة بمزيد من التفصيل".

وعرضت إسرائيل وقف إطلاق النار لمدة شهرين على "حماس" كجزء من صفقة رهائن محتملة، حسبما ذكر موقع "أكسيوس"، الاثنين، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم يذكر اسمهما.

وكتب مراسل أكسيوس، باراك رافيد، وهو أيضًا محلل لشبكة CNN، أن هذه ستكون "أطول فترة وقف إطلاق نار عرضتها إسرائيل على حماس منذ بداية الحرب".

وأضاف أن الوسطاء، قطر ومصر، عملوا على المقترح لمدة 10 أيام قبل تقديمه إلى "حماس"، وأشار رابيد إلى أنه بينما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح سابق من "حماس" لإنهاء الحرب، فإن نتنياهو يعلم أنه "بعد شهرين من التوقف -حتى لو استؤنف القتال بهذه الطريقة أو بأخرى- سيبدو الأمر مختلفا كثيرا".

وذكر رابيد: "المسؤولون الإسرائيليون يدركون تماما أنه قد يكون من الصعب للغاية- أو أقرب إلى المستحيل - استئناف الحرب واستئناف العمليات في غزة بعد شهرين من التوقف".