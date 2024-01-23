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أطباء بلا حدود: الغارات الإسرائيلية هزت الأرض تحت مستشفى ناصر جنوب غزة

الشرق الأوسط
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موت وصراخ.. شاهد ما حدث بعد غارة جوية إسرائيلية قرب مستشفى في غزة

(CNN)-- أعلن موظفو منظمة أطباء بلا حدود الموجودون في المكان، أن الأرض اهتزت في مستشفى ناصر بجنوب غزة، عندما شنت القوات الإسرائيلية غارات على خان يونس، الاثنين.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية إن الضربات تسببت في "ذعر بين الموظفين والمرضى والنازحين الذين يحتمون داخل المبنى"، وأضافت أنه تم إغلاق طرق الخروج، مما أدى إلى منع إجلاء الطاقم الطبي والمرضى.

وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته على خان يونس في الأيام الأخيرة، حيث استهدف ما يقول إنها البنية التحتية لحركة حماس، ومن المتوقع أن تستمر العملية لعدة أيام.

وجاء في بيان المنظمة: "يخشى العاملون في منظمة أطباء بلا حدود، أن يتفاقم القتال والقصف المدفعي بالقرب من مستشفى ناصر".

وفي وقت سابق، الاثنين، قالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، إن مستشفى ناصر يستقبل عددا من المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة أكبر مما يمكنه استيعابه، وإن وحدات العناية المركزة بلغت طاقتها القصوى.

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