(CNN)-- قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، لشبكة CNN، إن هناك حاجة ملحة لتحديد من يمكنه السيطرة على غزة عندما ينتهي القتال بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأضافت ليفني، في مقابلة مع كريستيان أمانبور من CNN، الاثنين، أن هناك، على الأرجح، 3 خيارات "حقيقية" وهي:"حماس، إسرائيل أو نظام فلسطيني مختلف".

وتابعت أن "النظام الفلسطيني هو الاقتراح الوحيد الممكن"، لكنها شددت على أنه "من الملح حقا" أن نقرر ما إذا كان ذلك سيكون على شكل السلطة الفلسطينية أو مجموعة أخرى.

وقالت إن "تأخير هذا القرار لن يؤدي إلا إلى استمرار حماس في الوجود، وبالتالي استمرار الصراع بين إسرائيل وحماس أيضا".

وتابعت: "إسرائيل لا تعتني بالمليونين الفلسطينيين الموجودين هناك، ولا ينبغي لها ذلك، ولا نريد إعادة احتلال غزة، نحن بحاجة فقط إلى الاهتمام بأمننا".

وأشارت إلى أن "المجتمع الدولي بأكمله بحاجة إلى ضمان عدم تشكيل أي قيادة فلسطينية جديدة من قبل حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى".

وقالت ليفني: "نحن بحاجة إلى نظام يرغب في العمل مع إسرائيل في مجال الأمن ويعطي الشرعية لها عندما نحتاج إلى القتال ضد قطاع غزة أو داخله أيضا"، مضيفة أن ما إذا كانت هذه هي السلطة الفلسطينية أو مجموعة أخرى "أقل أهمية".