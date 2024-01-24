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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، سؤالا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي حول "سبب ترك" رئيس حركة "حماس" بالخارج، خالد مشعل.

جاء ذلك بتدوينة لخلفان على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قال فيها: "لدي سؤال اطرحه على افيخاي أدرعي...لماذا تاركين خالد مشعل حتى الآن؟ إذا ما كانت حماس صناعة إسرائيلية؟"

من جهته رد أدرعي على خلفان بتدوينة قال فيها: "استاذ ضاحي! حين تسألنا عن الصناعات الإسرائيلية، عليك أن تقصد براءات واختراعات وانجازات خدمت البشرية وغيرت وجه الحياة على الأرض: كالويز، القبة الحديدية، تكنولوجيا متقدمة في الزراعة وكافة المجالات وغيرها وغيرها.. ناهيك عن تعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقة وعالم بات عطشانًا لها..وبناءً على ما تقدم، وفي معرض ردي على سؤالك، من يكن له كافة مظاهر التطور لا يمكن أن يخلق أو يصنع إرهابيين بشكل عام وخصوصًا من نموذج ما يسمى حماس الداعشية بكافة أشكالها ورؤوسها وعناصرها، وحوش بربرية بأشكال بشر منحطين القيمة والضمير، داعشيين العقيدة والفعل والإجرام".

وتابع أدرعي قائلا: "فلا هويتنا، لا عرفنا، لا أخلاقنا، لا قيمنا وسلوكياتنا قابلة لصناعة هذه الأشكال.. كفاكم استاذي الكريم! اتهام إسرائيل بكل شيء ترفضون الاعتراف بانه صناعة محلية مدعومة إيرانيًا.. وأقولها لك صراحة: أن لكل حمساوي يومه، ولكل مجرم مصيره".

وتأتي تدوينات أدرعي وخلفان في الوقت الذي اتهم فيه الناطق باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، أشرف القدرة، القوات الإسرائيلية بارتكاب مجازر غرب خان يونس، ومنع حركة سيارات الإسعاف، قائلا إنه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قُتل 25490 شخصا في غزة وأُصيب 63354 آخرين. ولم تحدد وزارة الصحة عدد مقاتلي حماس بين القتلى، لكنها ذكرت مرارا أن حوالي 70% من الضحايا من النساء والأطفال.

ولا تستطيع CNN التحقق من الأرقام بشكل مستقل بسبب صعوبة التغطية في منطقة الحرب.