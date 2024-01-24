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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أفاد مسؤولون صحيون ومسعفون فلسطينيون أن الدبابات الإسرائيلية وطائرات بدون طيار تطلق النار على أشخاص يحاولون الفرار من محيط مستشفيي الأمل والناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "قوات الاحتلال تطوق" مقر الجمعية ومستشفى الأمل، وفرضت "قيودًا على الحركة حول المبنى والمستشفى". وقالت الجمعية إن ستة أشخاص قُتلوا في هجمات في خان يونس، الأربعاء، ثلاثة منهم "اُستهدفوا" عند مدخل مقرهم.

وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن القوات الإسرائيلية حاصرت أيضًا مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى قطع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود الحيوية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن "المئات من المرضى المصابين بالعدوى والحوامل يواجهون مضاعفات خطيرة".

وقالت منظمة المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية شنت "عدة غارات جوية مكثفة" امتدت إلى غرب خان يونس، وقالت إن الملاجئ تأوي "عشرات الآلاف" من النازحين في الجزء الغربي من المدينة، وأن بلدة المواصي الساحلية المجاورة تقع تحت حصار الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه سيواصل العمل في خان يونس "لعدة أيام"، وذكر أن مسلحي حماس في المستشفيات. وطلبت CNN تعليقًا من الجيش الإسرائيلي حول ما إذا كانت قواته قد حاصرت مستشفيي ناصر وأمل.

في سياق متصل، تعرض مبنى يأوي آلاف النازحين في جنوب غزة للقصف، الأربعاء، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في غزة (الأونروا)، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة 75 آخرين.

قال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا، في حسابه عبر منصة إكس: "اشتعلت النيران في المباني وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا. وقد تم منع الوصول الآمن من وإلى المركز لمدة يومين". وأضاف: "الناس محاصرون".

وأشار وايت إلى أن فريقًا من وكالته ومنظمة الصحة العالمية كانا يحاولان الوصول إلى الموقع، لكن الطريق المتفق عليه مع الجيش الإسرائيلي "مغلق بضفة ترابية".

وقال وجيه عجور، الذي يحتمي في منشأة الأونروا، لشبكة CNN، إنه استطاع رؤية الدبابات بالقرب من المبنى.

وتابع: "نحن محاصرون بالكامل. وتوجد دبابات عسكرية إسرائيلية خارج أسوار المبنى مباشرة. أصيب بعض الأشخاص بشظايا جراء القتال في المنطقة، كما تعرض المبنى لأضرار أيضًا".

وطلبت CNN تعليقا من الجيش الإسرائيلي على الحريق في ملجأ الأونروا، وما إذا كانت قواته قد حاصرت المستشفيات.