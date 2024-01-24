تحديث على الخريطة.. تقديرات وجهات التحرك العسكري الإسرائيلي في غزة

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي أن 24 جنديا إسرائيليا قتلوا خلال القتال في غزة، الاثنين، في أكثر الأيام دموية لقواته داخل القطاع المدمر منذ بدء الحرب مع حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إن معظم الجنود الـ21 قُتلوا في هجوم وقع في وسط غزة "عندما فاجأت فرقة إرهابية مقاتلينا وأطلقت صواريخ وقذائف".

وكان هذا الهجوم، الذي قال هاغاري أنه وقع على بعد مئات الأمتار من الحدود الشرقية، هو الحادث الأكثر دموية بالنسبة للجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء الغزو البري في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. وقُتل ثلاثة جنود إسرائيليين آخرين - نقيب في الجيش الإسرائيلي ورائدان - في هجوم منفصل في نفس اليوم جنوب قطاع غزة..

ووقع الهجوم في وسط غزة بينما كان جنود الجيش الإسرائيلي يزرعون متفجرات لهدم "البنية التحتية والمباني الإرهابية"، بحسب هاغاري.

أصابت قذيفة صاروخية أحد المباني وتسببت في انفجار أدى إلى انهيارها.

وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حماس في غزة، الاثنين، إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 25,295، مع تسجيل ما لا يقل عن 63,000 إصابة.