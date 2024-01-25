(CNN)-- أبلغت جماعة الحوثي في اليمن جميع الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الأخرى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة بضرورة مغادرة البلاد في غضون شهر واحد، وفقا لقرار صدر، الثلاثاء، عن وزارة الخارجية في صنعاء، التي يديرها الحوثيون.

وقال القرار: "تود الوزارة التأكيد على ضرورة إبلاغ جميع المسؤولين والعاملين الذين يحملون الجنسيتين الأمريكية والبريطانية بضرورة الاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها 30 يوما".

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك صدور الأوامر للموظفين بالمغادرة خلال شهر واحد.

ودعا دوغاريك الحوثيين إلى إلغاء الأمر، بسبب الحاجة إلى موظفي الأمم المتحدة لمساعدة الشعب اليمني، وقال: "أي طلب لمغادرة موظفي الأمم المتحدة على أساس جنسية الموظفين فقط لا يتوافق مع الإطار القانوني للأمم المتحدة".