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(CNN)-- أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، استهداف عددا من السفن الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية حاولت حماية سفينتين تجاريتين أمريكيتين في خليج عدن ومضيق باب المندب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، إن "سفينة حربية تعرضت لإصابة مباشرة، واضطرت السفينتان التجاريتان إلى الانسحاب والعودة من المنطقة".

وأضاف: "أصابت العديد من صواريخنا الباليستية أهدافها رغم محاولات اعتراضها"، وتابع أنه "تم إطلاق عددا من الصواريخ الباليستية خلال الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين".

وقال الحوثيون المدعومين من إيران إنهم لن يوقفوا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى تنتهي الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.

وشن الجيش الأمريكي ضربات في اليمن ضد صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون على جنوب البحر الأحمر، مساء الثلاثاء.