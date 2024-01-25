(CNN)-- أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر حكمها، الجمعة، بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعليق الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة مؤقتا.

وقالت المحكمة، في بيان، عبر منصة "إكس": "سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة"

وتأتي هذه الخطوة ردا على رفع جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل بسبب ما زعمت أنه انتهاكات من جانب الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب "اتفاقية "الإبادة الجماعية".

وقالت جنوب إفريقيا إن إسرائيل "ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وتفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وطلبت من محكمة العدل تطبيق "تدابير مؤقتة" لحماية حقوق الفلسطينيين في غزة "من خسارة وشيكة لا يمكن تعويضها".

وفي المقابل، رفضت إسرائيل بشدة هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "كاذبة".

وستكون "التدابير المؤقتة" بمثابة نوع من التقييد لمنع تصعيد النزاع بينما تتقدم القضية بأكملها عبر المحكمة، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات، ورغم أن أحكام المحكمة نهائية وملزمة، إلا أنها لا تملك من الناحية العملية أي وسيلة لتنفيذها.