أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة -- (CNN)لقد امتدت الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل أوسع إلى الشرق الأوسط، مع تزايد احتمالات حدوث مواجهة بين القوى الإقليمية والعالمية.

وفي جميع أنحاء المنطقة، اقتصر القتال إلى حد كبير على الهجمات الانتقامية بين الميليشيات المدعومة من إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى. لكن التدخل المباشر لكل من إيران وأمريكا في الأسابيع الأخيرة زاد من المخاوف من أن الصراع بالوكالة بين البلدين قد يتحول إلى صراع مباشر.

حتى الآن، تجنبت أمريكا وإيران المواجهة المباشرة بينهما. وهاجمت أمريكا الجماعات المدعومة من إيران في اليمن وسوريا والعراق، في حين استهدفت الجماعات المرتبطة بإيران أفرادًا أمريكيين في العراق وسوريا. كما ضربت طهران ما قالت إنها جماعات مناهضة لإيران في العراق وسوريا وباكستان. وردت باكستان بضربات انتقامية.

لقد أمضت إيران، التي عارضت منذ فترة طويلة وجود القوات الأمريكية فيما تعتبره الفناء الخلفي لها، العقود القليلة الماضية في بناء شبكة من الميليشيات الإسلامية المناهضة للغرب والمعادية لإسرائيل التي تدربها وتمولها وتسلحها. وقد أصبحت هذه الجماعات أكثر عدوانية في الآونة الأخيرة، وخاصة المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين عطلوا ممرا مائيا دوليا حيويا، وألحقوا الدمار بالتجارة العالمية ودفعوا الدول الغربية إلى التدخل. كما أقامت علاقات مع حماس وساعدت في تمويلها، التي شنت حربها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

فأمريكا، التي ظلت تحاول الابتعاد عن الشرق الأوسط لسنوات، تجد نفسها منجذبة مرة أخرى إلى المنطقة. وكان لها بالفعل بصمة عسكرية كبيرة في المنطقة قبل الحرب، بأكثر من 30 ألف جندي.

ومع ذلك، منذ بدء الحرب، عززت واشنطن بشكل كبير موقفها العسكري في المنطقة، حيث نقلت ما يقرب من 1200 من أفراد الخدمة الأمريكية، إلى جانب آلاف آخرين على متن مجموعات هجومية تابعة لحاملات البحرية ووحدة مشاة البحرية قوامها حوالي 2000 فرد.

وفي بعض الأماكن، بما في ذلك العراق وسوريا، يتداخل الوجود العسكري الأمريكي مع وجود إيران وحلفائها.

مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، إليكم خريطة توضح المناطق التي توجد فيها إيران أو حلفاؤها، وتمركز القوات الأمريكية وحيث أجرى الجانبان عمليات عسكرية منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس.