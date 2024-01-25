نشر الأربعاء ، 24 يناير / كانون الثاني 2024

(CNN)-- قال مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، إن الغارات الجوية الأمريكية التي نفذت، الثلاثاء، أسفرت عن مقتل ما يصل إلى 7 من مقاتلي كتائب "حزب الله" في العراق.

وأضافا أن الغارات دمرت أيضا مبنيين لمقر ومنشأة استخباراتية تستخدمها الجماعة المسلحة المدعومة من إيران والجماعات المرتبطة بها.

وذكرت CNN سابقا أن الضربات التي استهدفت موقعين في غرب العراق، في منطقة القائم بالقرب من الحدود السورية، وكذلك منطقة جرف الصخر جنوب بغداد.

وتأتي الضربات بعد أيام فقط من إصابة جنود أمريكيين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق جراء هجوم صاروخي باليستي على القاعدة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه بينما اعترضت الدفاعات الجوية للقاعدة معظم الصواريخ والقذائف، إلا أن بعضها أصابت القاعدة.

وذكرت CNNأن التقييم الأولي للهجوم الصاروخي هو أن كتائب "حزب الله" كانت مسؤولة عنه.