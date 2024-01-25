أمريكا "قلقة" إزاء الهجوم على منشأة أممية في غزة.. وإسرائيل تصدر بيانا

(CNN)-- أعرب البيت الأبيض، الأربعاء، عن"قلقه البالغ" إزاء الهجوم الذي استهدف ملجأ تابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي قالت الوكالة إنه أسفر عن " خسائر فادحة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون: "على الرغم من أننا لا نملك حتى الآن كل التفاصيل حول ما حدث، وسنواصل السعي للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بحوادث اليوم، فإن خسارة أرواح الأبرياء هي مأساة".

وأضافت: "لقد أدى هذا الصراع بالفعل إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، ونحن نحزن على كل حياة مدنية فقدت".

وأكدت على "دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي"، وقالت إن الولايات المتحدة "ستواصل العمل على زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة جميع الرهائن المحتجزين هناك".

ومن جانبه، استبعد الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن تكون غارة جوية أو قذائف مدفعية من قبل قواته أصابت الملجأ.

وجاء في البيان: "بعد فحص أنظمتنا التشغيلية، استبعد الجيش الإسرائيلي حاليا أن يكون هذا الحادث نتيجة لغارة جوية أو قصف مدفعي من قبل الجيش".

وأضاف أن "هناك مراجعة شاملة لعمليات القوات في المنطقة جارية"، وتابع أنه "يدرس احتمال أن تكون الغارة نتيجة لنيران حماس".

وكانت وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة قالت إن مبنى يؤوي النازحين تعرض للقصف في خان يونس، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 75 آخرين.

وقال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، توماس وايت، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): " النيران اشتعلت في المباني وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا. وقد تم منع الوصول الآمن من وإلى المركز لمدة يومين. الناس محاصرون".