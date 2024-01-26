(CNN)-- قال مسؤول أمريكي، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ويليام بيرنز في الأيام المقبلة مع نظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء القطري لمناقشة اتفاق لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

وستأتي الاجتماعات مع مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع ونظيره المصري عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنها أن تربط إطلاق سراح الرهائن بوقف القتال في غزة.

وقال المسؤول الأمريكي إنه من المتوقع أن تعقد الاجتماعات في أوروبا.

ورفضت وكالة الاستخبارات الأمريكية التعليق.

وزار منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، القاهرة والدوحة هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن.

ولعبت مصر وقطر دور اللاعبين الرئيسيين في التوسط مع "حماس"، بما في ذلك تأمين هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال البيت الأبيض، الذي رفض تأكيد لقاءات بيرنز، الخميس، إن المحادثات الجارية بشأن الرهائن "جادة".

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" أول من أورد عن اجتماعات بيرنز المتوقعة بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وتأتي لقاءات بيرنز وماكغورك مع اللاعبين الإقليميين وسط توترات بين إسرائيل وقطر بشأن تسجيل مسرب يقال إنه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينتقد قطر.

وفي التسجيل، الذي تم بثه على التلفزيون الإسرائيلي، يصف صوت يُزعم أنه لنتنياهو قطر بأنها "إشكالية"، ويقول المتحدث أيضا إنه "غاضب جدا من الأمريكيين لتمديد وجود قاعدتهم العسكرية في قطر دون الحصول على امتياز بشأن الرهائن من الدوحة".

ولم تتمكن CNN من التحقق من أن الصوت الموجود في التسجيل المسرب يعود لبنيامين نتنياهو.

وفي ردها على التسجيل، قالت قطر إن نتنياهو "يقوض جهود الوساطة" في الحرب بين إسرائيل و"حماس".

وقال البيت الأبيض إنه لا يزال يركز على تأمين إطلاق سراح الرهائن، بما في ذلك في المناقشات مع إسرائيل وقطر، بعد التسجيل المسرب.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين: "لا أعتقد أنني سأعلق على التعليقات المسربة المنسوبة إلى زعيم أجنبي آخر".

وقال إن الجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة الرهائن، والتي شملت قطر كوسيط، "ستمضي قدما"، وأضاف: "الشعب الإسرائيلي يريد عودة أحبائه، ونريد التأكد من إعادة رهائننا الأمريكيين إلى عائلاتهم"، وهناك الكثير من الطاقة التي يتم بذلها في هذا الشأن في جميع أنحاء المنطقة، مع نظرائنا الإسرائيليين وكذلك نظرائنا الآخرين، بما في ذلك القطريون، وسنواصل العمل في ذلك".