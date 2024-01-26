كيف علقت جنوب إفريقيا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة؟

(CNN)-- قالت جنوب إفريقيا، الجمعة، إنه من أجل الامتثال لحكم محكمة العدل الدولية، فإن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون ضروريا، مضيفة أنها لم تشعر "بخيبة الأمل"، لأن المحكمة لم تدرج ذلك في جلسة الاستماع.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور بعد جلسة المحكمة: "عند ممارسة أمر (محكمة العدل الدولية)، يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، فبدونه لا يعمل الأمر في الواقع".

وأضافت الوزيرة أن "حقيقة إيصال المساعدات الإنسانية، واتخاذ تدابير تقلل من مستويات الضرر ضد الأشخاص الذين ليس لهم دور بشأن من تقاتلهم إسرائيل بالنسبة لي، تتطلب وقفا لإطلاق النار".

وأردفت الوزيرة قائلة: "وأعتقد أنه على اسرائيل أن تهتم بكيفية البحث عن الرهائن وعن أفراد حماس الذين نفذوا هجمات السابع من أكتوبر 2023، أنا راضية عن التوجيهات التي تم إصدارها".

ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار. ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.

وشكرت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا قضاة محكمة العدل الدولية على "سرعة تعاملهم مع هذه المسألة"، وحذرت الدول التي تدعم إسرائيل من أنها قد تجد نفسها متورطة في القضية مع تطور الإجراءات.

كما دعت الوزيرة إلى تقديم "النصيحة" إلى إسرائيل.

وقالت، بعد أن أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس: "يوجد لدى إسرائيل أصدقاء أقوياء للغاية وآمل أن يقدموا المشورة لإسرائيل".

وفي الوقت نفسه، وصفت حكومة جنوب إفريقيا قرار محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات مؤقتة على إسرائيل، بسبب أفعالها في غزة، بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون الدولي".

وقالت حكومة جنوب إفريقيا في بيان، الجمعة: "يمثل اليوم انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي وعلامة بارزة في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني".

وأردفت في بيانها: "في حكم تاريخي، قررت محكمة العدل الدولية أن تصرفات إسرائيل في غزة تُعتبر إبادة جماعية، وأشارت إلى تدابير مؤقتة على هذا الأساس. وفيما يتعلق بتنفيذ سيادة القانون الدولي، فإن الحكم بالغ الأهمية، وجنوب إفريقيا تشكر المحكمة على سرعة صدور حكمها".

وأكدت جنوب إفريقيا: "سنواصل العمل داخل المؤسسات الدولية لحماية الحقوق، بما في ذلك الحق الأساسي للفلسطينيين في غزة في الحياة، والذين لا يزالون معرضين لخطر عاجل، بما في ذلك بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي والمجاعة والمرض، بالإضافة إلى الحصول على تطبيق عادل ومتكافئ للقانون الدولي على الجميع، لصالح إنسانيتنا جميعا".

وأضاف البيان: "وتأمل جنوب إفريقيا بصدق ألا تعمل إسرائيل على إفشال تطبيق هذا الأمر، كما هددت بذلك علنا، ولكن أن تعمل بدلا من ذلك، على الامتثال له امتثالا كاملا، كما هي مُلزمة بذلك".