نتنياهو يشيد بقرار محكمة العدل الدولية: يرفض التمييز ضد إسرائيل

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القدس (CNN)-- أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، بحكم محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنه رفض للتمييز ضد بلاده.

وقال نتنياهو في رسالة فيديو قصيرة: "مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها".

وأضاف: "المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بشكل عادل".

وكانت محكمة العدل الدولية قررت في جلستها، الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.