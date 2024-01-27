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(CNN)-- قالت حركة حماس في بيان، السبت، إنها تدين "التهديدات والابتزازات" الإسرائيلية ضد وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما استنكرت حماس ادعاء سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة بـ"تواطؤ" منظمة الصحة العالمية مع حركة حماس، ووصفته بأنه "اتهام أجوف".

وقالت حماس في البيان: "نؤكد على أهمية دور هذه الوكالات في إغاثة شعبنا، وتوثيق جرائم الاحتلال التي تتجاوز أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية في عصرنا الحديث"، بحسب بيان الحركة.

كما انتقدت حماس قرار وكالة الأونروا إنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة في غزة، ودعت إلى "تحقيق محايد" في مزاعم إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل شاركت معلومات مع كل من الأونروا والولايات المتحدة، بشأن 12 موظفا في الأونروا يُزعم تورطهم في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولم يشارك المسؤول المزيد من التفاصيل حول التصرفات المزعومة للموظفين الـ12 السابقين بالوكالة.

وردا على تلك المزاعم، أعلنت كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا أنها أوقفت تمويل وكالة الأونروا.

ومن ناحية أخرى، كانت سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، قالت في كلمة ألقتها، الخميس، إن منظمة الصحة العالمية "متواطئة" مع حماس.

كما اتهمت شاهار منظمة الصحة العالمية بتجاهل ما أسمته "الأدلة الواضحة" على استخدام حماس للمستشفيات في غزة.

وفي المقابل، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الدول التي أعلنت وقف دعمها لوكالة (الأونروا) إلى "التراجع فورا عن قرارها".

وقال أمين سر اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في بيان، السبت: "ندعو الدول التي أعلنت وقف دعمها للأونروا إلى التراجع الفوري عن قرارها".

وكتب آل الشيخ: "في ظل الصراع المستمر والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، فإن قرار وقف التمويل ينطوي على مخاطر سياسية وإغاثية كبيرة".